Задержан еще один подозреваемый по делу о краже 22 миллионов рублей из банка в Ачинске

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В деле о присвоении кассиром более 22 миллионов рублей из отделения банка в красноярском Ачинске появился еще один подозреваемый. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемым оказался муж фигурантки дела о резонансном преступлении. 30-летниего мужчину задержали правоохранители 17 декабря.

— Сегодня судьей Ачинского городского суда удовлетворено ходатайство следователя, и мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 7 февраля 2022 года, — заключила Ирина Волк.

Дело девушки-кассира из Ачинска

О хищении денег из отделения банка стало известно 8 декабря. Руководство учреждения заявило о пропаже 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов (3,6 миллиона рублей) и 49,2 тысячи евро (более 4 миллионов рублей).

Полиция пришла к выводу, что к преступлению причастна девушка 1991 года рождения, работавшая в банке кассиром.

В тот же день к правоохранителям обратилась мать девушки с заявлением о пропаже дочери.

По данным Telegram-канала SHOT, кражу совершила 30-летняя Анна Г. Она работала кассиром в ачинском банке. После завершения рабочей смены она сложила деньги в коробку и покинула офис.

14 декабря кассир пришла в отделение полиции с явкой с повинной, но без денег. Сдаться подозреваемую убедила ее мать.

На допросе девушка сказала следователю, что передала похищенные из банка деньги людям, которые ей угрожали. Однако описать внешность шантажистов она не смогла.

16 декабря суд принял решение заключить подозреваемую под стражу сроком на 1 месяц 24 дня.