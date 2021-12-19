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Взрыв произошел на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

Анастасия Колоскова

Происшествия
Взрыв произошел на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти
Фото: МВД

В одном из цехов «АвтоВАЗа» в Тольятти прогремел взрыв. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Около 17:00 в чугунном цехе в корпусе № 20 на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти произошел взрыв. Возгорания не последовало, — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Позже спасатели выяснили, что причиной взрыва стала разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне для сварки. Произошедшее не повлияло на работу предприятия.

На заводе подтвердили информацию о взрыве и об отсутствии пострадавших.

До этого стало известно, что Владислав С., взорвавший 13 декабря самодельное устройство на ступенях православной гимназии в Серпухове, был переведен в больницу Подольска. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Молодого человека транспортировали в больницу на вертолете. По данным Telegram-канала, юноша находится в сознании и идет на поправку. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение.

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