Трамп назвал сумму, которую Китай должен заплатить миру как компенсацию за коронавирус

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Власти Китая должны заплатить миру 60 триллионов долларов в качестве компенсации за пандемию коронавируса. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации. Я считаю — и речь не только о США, а обо всем мире, — что ущерб составляет 60 триллионов долларов, — цитирует Трампа телеканал Fox News.

Экс-президент заметил, что КНР не располагает подобной суммой. Однако бывший американский лидер убежден, что страна, виновная в появлении коронавируса, должна сделать что-то для возмещения ущерба.

29 октября в офисе директора национальной разведки США заявили, что коронавирус произошел из лаборатории Уханьского института вирусологии. Ряд аналитиков, как уточняется, выдвигает в пользу данной теории академические статьи, написанные сотрудниками института. Данные работы говорят о том, что ученые проводили исследования на других видах коронавируса в недостаточно защищенных условиях, что могло создать возможности для инцидента в лаборатории.