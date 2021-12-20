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Наталья Сергунина рассказала о новом онлайн-сервисе для оформления единого читательского билета

Анастасия Колоскова

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Наталья Сергунина рассказала о новом онлайн-сервисе для оформления единого читательского билета
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

При помощи нового сервиса, открывшегося на портале mos.ru, москвичи смогут оформить онлайн единый читательский билет (ЕЧБ), позволяющий брать книги в любых библиотеках города и пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что ранее для получения ЕЧБ требовалось личное посещение библиотеки. По словам заммэра, после внедрения нового сервиса можно говорить о завершении основного этапа цифровизации столичной библиотечной сети.

— Сначала читальни подключили к общей информационной системе. Это позволило внедрить новый тип читательского билета — единого для всех библиотек, действующего в каждой из них. Затем мы запустили онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» для поиска и бронирования нужных изданий. Он объединил для москвичей книжные фонды всех читален. После появилась электронная версия читательского билета, ее удобно хранить в телефоне и показывать прямо с экрана. А теперь и оформить билет можно в самом современном формате, — рассказала Наталья Сергунина.

Воспользоваться сервисом оформления ЕЧБ могут жители столицы, имеющие стандартную или полную учетную запись на mos.ru. Ознакомиться с пошаговым руководством об оформлении документа, можно по ссылке.

— Мы перевели читательский билет в электронный формат, знакомый и уже привычный для многих москвичей. Чтобы брать книги в библиотеках, достаточно предъявить штрихкод с номером билета, — рассказал глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

ЕЧБ открывает доступ к фондам всех 440 московских библиотек, которые в общей сложности насчитывают более 14 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, журналов и газет.

В столичном департаменте культуры отметили, что новый сервис mos.ru открыли по многочисленным просьбам читателей.

До этого сообщалось, что подборки изданий на тему Нового года появились в сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы».

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