Более 25 тысяч новых рабочих мест создадут в четырех индустриальных кварталах Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

Четыре участка на территориях бывших промзон реорганизуют в Москве. Это обеспечит городу более 25 тысяч новых рабочих мест. Об этом 20 декабря рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, реорганизуют участки на территориях бывших промзон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Общая площадь всех участков насчитывает почти 35 гектаров. Уточняется, что на территории Медведково реорганизуют два участка, на остальных двух промзонах — по одному.

— Вложения в реорганизацию территорий превысят 65 миллиардов рублей, а поступления в бюджет составят шесть миллиардов рублей в год. Для жителей города появится более 25 тысяч новых рабочих мест, — отметил Ефимов.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на этих участках возведут более 825 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, например, на территории бывшей промзоны Алабушево планируется построить экологичные производства общей площадью в 64 тысячи квадратных метров.

— Жилые дома возведут только на территории бывшей промзоны Грайвороново — почти 97 тысяч квадратных метров. Общественно-деловая застройка — офисы, магазины, банки — займет более 664 тысяч квадратных метров на всех четырех участках, — передает слова Прохорова официальный портал мэра Москвы.

До этого стало известно, что столичное правительство приняло решение о комплексном развитии промзоны, расположенной на Бережковской набережной. Соответствующее постановление подписал 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь реорганизованной территории составит 26,7 гектара. Комплексное развитие промзоны позволит создать 12,5 тысячи рабочих мест.