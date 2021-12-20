Новое оборудование по контрактам жизненного цикла появилось онкобольницах Москвы

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Уже 75 процентов медицинского оборудования, закупленного по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), работает в стационарах, которые оказывают помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом 29 декабря рассказал главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

По его словам, обновление оборудования, которое выявляет и лечит онкологию, — важнейшее направление здравоохранения Москвы. Поставки современной медицинской техники важны также из-за того, что оказание онкологической помощи столицы не прекращалось даже во время пандемии.

— На данный момент уже 749 единиц оборудования используется врачами ежедневно в городских стационарах, где оказывается медицинская помощь по этому направлению, в том числе в шести якорных онкологических больницах, — рассказал Хатьков.

Отмечается, что закупленная техника также предназначена для использования в новых центрах амбулаторной онкологической помощи, которые созданы при Городской клинической больнице имени С. П. Боткина и Городской клинической онкологической больнице № 1. Среди закупленной техники современные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ с высокой степенью визуализации, новейшее рентгеновское оборудование, а также маммографы.

Как сообщил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, КЖЦ на сложное медицинское оборудование Москва начала заключать в 2019 году. За это время столица заключила контрактов жизненного цикла такого типа на сумму свыше 80 миллиардов рублей.

— За счет долгосрочного характера КЖЦ дают возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что частные инвесторы построили около 60 процентов больниц и поликлиник, которые появились в столице за последние 10 лет. Он также отметил, что в настоящий момент в городе в общей сложности на стадии строительства и проектирования находится около миллиона квадратных метров поликлиник, больниц и корпусов скорой помощи.