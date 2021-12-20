Автоэксперт дал советы, как избежать аварий в непогоду

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Председатель Союза автошкол СПб и Ленинградской области Александр Сальников рассказал, как избежать аварий в условиях гололеда и снегопада.

Он посоветовал водителям, в первую очередь, соблюдать скоростной режим на скользких дорогах.

— Если выезжать, то нужно строго чтобы в голове включался тумблер — перевести все свои действия на режим скользкой дороги. Это значит ехать тихо, аккуратно, соблюдать «тормозную дистанцию», — подчеркнул эксперт в комментарии «Невским новостям».

Эксперт советует отказаться от управления автомобилем и пересесть на общественный транспорт тем, кто недавно получил права. Езда в метель и гололед даже по привычному маршруту может привести к ДТП.

Также Сальников рассказал о правилах торможения на скользкой трассе. Если машина не имеет системы датчиков, контролирующих скорость вращения колес — нельзя допускать их блокировки, поэтому тормозить нужно прерывисто. Если транспорт оснащен антиблокировочной системой, тогда останавливать его лучше непрерывно, сильно выжимая педаль тормоза.

Синоптик Александр Шувалов ранее отметил, что небольшой снег в Санкт-Петербурге будет идти на протяжении всей недели. В понедельник, 20 декабря, температура опуститься до минус 12 градусов, передает ФАН.

До этого москвичам рассказали о самом холодном дне следующей недели.