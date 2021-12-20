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ДТП с участием двух автомобилей произошло на Звенигородском шоссе

Евгений Белоусов

Происшествия
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Звенигородском шоссе
Фото: Depositphotos
звенигородское шоссе 13 строение 7 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Звенигородском шоссе. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла в районе дома 13, строение 7.

— Затруднено движение в сторону центра, для проезда свободны две полосы, — говорится в Telegrаm-канале «Дептранс. Оперативно».

17 декабря в пресс-службе ГИБД заявили о том, что за 11 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировали 397 ДТП с участием автомобилей каршеринга. По данным ведомства, в указанных авариях 21 человек погиб и еще 487 получили ранения разной степени тяжести. Всего автоинспекторы пресекли свыше 76 тысяч административных нарушений со стороны водителей машин, находящихся в краткосрочной аренде.

Среди основных нарушений, совершаемых водителями каршеринга, — неправильный выбор дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил перестроения.

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