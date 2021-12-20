Стало известно, сколько россиян считают себя азартными людьми

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Более 70 процентов россиян считают себя азартными людьми и любят сравнивать личные достижения с успехами других людей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сотрудниками исследовательской компании.

При этом около половины опрошенных относятся к победам равнодушно, а каждый второй признался, что умеет достойно проигрывать.

При этом большая часть респондентов отметили, что нужно поощрять себя за успехи.

— Чаще всего в случае победы они балуют себя сладостями или порцией десерта. 29 процентов покупают себе недорогой презент, а 14 процентов, напротив, в такие моменты позволяют себе дорогую покупку, о которой мечтали, — сообщили специалисты.

Также из результатов исследования следует, что около 25 процентов россиян любят разделить успех с близкими, собирая за столом друзей или родных, а 19 процентов отправляются в ресторан или бар.

Кроме того, 88 процентов россиян считают правильным награждать детей за учебу. Однако, как отметили 54 процента респондентов, не нужно создавать из этого культ, передает Life.ru.

До этого стало известно, кто из россиян чаще всего подрабатывает Дедом Морозом и Снегурочкой.