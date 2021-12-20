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Стилист рассказала, какая верхняя одежда еще долго будет оставаться в тренде

Ирина Игнатенко

Общество
Стилист рассказала, какая верхняя одежда еще долго будет оставаться в тренде
Фото: pixabay.com

Стилист Кати Зобкова рассказала, какая верхняя одежда еще долгое время не выйдет из моды.

Так, шуба является довольно дорогостоящей покупкой, поэтому стоит обратить внимание на фасон.

— Я призываю обратить внимание на фурнитуру и детали шубы. Безумно дешевят огромные блестящие пуговицы, подстреленная длина и силуэт «летучая мышь» с укороченным рукавом, — подчеркнула стилист в комментарии ФАН.

К «вечным фасонам», благодаря которым одежда долгое время будет актуальна, можно отнести прямой крой, свободный силуэт и кокон.

Также гардероб зимней одежды можно пополнить дубленкой из овчины, она теперь вновь в тренде. При этом длина изделия должна быть ниже бедер.

Кроме того, стилист рекомендовала внимательно присмотреться и к пуховикам из экокожи. Такую одежду довольно просто очистить от пятен, поэтому она прослужит много лет.

До этого стилист рассказала, какие наряды стоит выбрать для встречи Нового года. Собираясь на новогоднюю вечеринку, стоит отдать предпочтение нарядам следующих цветов: синий, голубой, желтый, коричневый, оливковый, кремовый, желто-оранжевый и розовый.

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