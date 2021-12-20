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Почти 22 тысячи москвичей получили новые квартиры по реновации в 2021 году

Георгий Соланович

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Почти 22 тысячи москвичей получили новые квартиры по реновации в 2021 году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 22 тысячи жителей столицы получили новые квартиры по программе реновации с начала 2021 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, под расселение с января 2021 года был отдан 61 дом. Больше всего новостроек было введено в эксплуатацию в ЮВАО.

— Ключи от новых квартир получили практически 22 тысячи человек, до конца года планируем дополнительно передать под переселение еще 800 семей, — передает слова Загрутдинова агентство городских новостей «Москва».

Далее глава Департамента строительства Москвы подчеркнул, что все здания отдаются под расселение точно в срок.

16 декабря Загрутдинов заявил, что по программе реновации в Москве планируют вводить более одного миллиона квадратных метров жилплощади. Сейчас в программу по переселению вовлечено около 60 тысяч человек, и, по мнению главы департамента строительства города, все идет согласно графику.

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