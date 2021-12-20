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«Вечерняя Москва» и Taboola объявили о сотрудничестве

Вечерняя Москва

Общество
«Вечерняя Москва» и Taboola объявили о сотрудничестве
Фото: Вечерняя Москва

Компания Taboola, мировой лидер по работе с рекомендациями в интернете, объявила о партнерстве с «Вечерней Москвой» — одной из старейших газет России и одним из ведущих представителей московского информационного рынка. Благодаря этому сотрудничеству «Вечерняя Москва» намерена усилить свои позиции на диджитал-рынке за счет передовых инструментов Taboola по работе с рекомендациями, привлечением трафика, редакционным планированием, монетизацией, а также за счет других возможностей платформы.

Партнерство с «Вечерней Москвой» стало важной вехой и для Taboola: по условиям соглашения «Вечерняя Москва» будет использовать несколько продуктов, включая размещение в Taboola News — канале привлечения дополнительного трафика для издателей. Кроме того, Taboola поможет издателю значительно повысить вовлеченность аудитории и увеличить доходы при помощи размещения блоков рекомендации контентана сайте vm.ru. «Вечерняя Москва» также планирует использовать Taboola Newsroom — передовую технологию анализа аудитории, использующую искусственный интеллект для настройки редакционных процессов.

— Мы увеличиваем инвестиции в цифровую составляющую нашего бизнеса, и Taboola стала для нас важным партнером, — говорит заместитель генерального директора «Вечерней Москвы» по электронным СМИ Екатерина Бурмистрова. — Мы выбрали Taboola за высокотехнологичные решения, которые открывает для нас платформа рекомендаций релевантного контента, за отличную репутацию и готовность к анализу сложных редакционных данных. Мы с нетерпением ждем возможности использовать технологии Taboola для расширения нашей аудитории и оптимизации бизнес-процессов.

— Опыт «Вечерней Москвы» как одного из старейших российских медиа доказывает, что читатели ценят местные новости, — отмечает CEO и основатель Taboola Адам Синголда. — Мы планируем применять целостный подход к цифровым ресурсам, предполагающий изучение читательской аудитории и формирование рекомендаций контента на основе этих данных. Это позволит привлечь внимание обширной аудитории читателей печатного издания к стремительно развивающемуся цифровому направлению компании.

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