Мишустин: Более 100 региональных сервисов станут доступны на госуслугах с 2022 года

Фото: Правительство РФ

С 2022 года правительство РФ расширит список региональных сервисов для граждан и бизнеса на портале госуслуг. Об этом 20 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано, — рассказал Мишустин.

По словам премьер-министра, речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость.

Он также отметил, что ранее такие услуги предоставлялись только на онлайн-площадках субъектов России, но их не было на сайтах профильных ведомств. Некоторые вообще не предоставлялись в электронном виде.

Кроме того, субъекты РФ также смогут разместить на едином портале дополнительные услуги. Так, например, они смогут разместить услуги по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья, передает РИА Новости.

До этого Мишустин сообщил, что правительство Российской Федерации выделит более 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы бюджетников. Средства пойдут на зарплаты учителям, медикам, профессорам в вузах и научным сотрудникам.