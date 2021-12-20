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Открытие станции МЦД-4 Матвеевская запланировали до конца 2021 года

Виктория Сикерина

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Открытие станции МЦД-4 Матвеевская запланировали до конца 2021 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Матвеевская Карта всех событий

Специалисты планируют завершить ремонт станции Матвеевская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) до конца 2021 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что в городе после реконструкции уже ввели в эксплуатацию четыре остановочных пункта: Баковка, Внуково, Кокошкино и Апрелевка.

— Также открыт вокзал Восточный и новые станции Щукинская и Аминьевская. До конца года планируется ввести Матвеевскую, — цитирует ТАСС главу ведомства.

17 декабря в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что ремонт станции будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) завершился на 55 процентов.

В ведомстве уточнили, что остановочный пункт в районе Ново-Переделкино планируют открыть в следующем году.

12 декабря на участке Белорусская — Савеловская МЦД-1 запустили реверсивное движение, чтобы начать реконструкцию участка между станциями Беговая и Савеловская для запуска МЦД-4 Киевско-Горьковский.

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