Открытие станции МЦД-4 Матвеевская запланировали до конца 2021 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Матвеевская Карта всех событий

Специалисты планируют завершить ремонт станции Матвеевская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) до конца 2021 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что в городе после реконструкции уже ввели в эксплуатацию четыре остановочных пункта: Баковка, Внуково, Кокошкино и Апрелевка.

— Также открыт вокзал Восточный и новые станции Щукинская и Аминьевская. До конца года планируется ввести Матвеевскую, — цитирует ТАСС главу ведомства.

17 декабря в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что ремонт станции будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) завершился на 55 процентов.

В ведомстве уточнили, что остановочный пункт в районе Ново-Переделкино планируют открыть в следующем году.

12 декабря на участке Белорусская — Савеловская МЦД-1 запустили реверсивное движение, чтобы начать реконструкцию участка между станциями Беговая и Савеловская для запуска МЦД-4 Киевско-Горьковский.