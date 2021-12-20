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Шура устроил скандал во время подготовки к полуфиналу шоу «Суперстар! Возвращение»

Георгий Соланович

Общество
Шура устроил скандал во время подготовки к полуфиналу шоу «Суперстар! Возвращение»
Фото: Пресс-служба НТВ

Певец Шура устроил скандал во время подготовки к полуфиналу шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение».

Для полуфинала артист выбрал песню «Пошлю его на...» Лолиты. Композиция сложная, а Шура, как оказалось, пришел на репетицию неподготовленным. У Шуры не вышел ни один удачный дубль. Музыканты злились, так как артист недостаточно хорошо разобрал партитуру.

В один момент у музыканта совсем сдали нервы и он разругался со всем коллективом. Концертный директор исполнителя Павел Депершмидт пытался вразумить Шуру и просил того взять себя в руки, однако получил отказ в жесткой форме. Поклонники артиста негодуют: неужели певец покинет проект в шаге от финальной стадии?

Весь мир шоу-бизнеса уже знаком с взрывным характером Шуры. Сам артист неоднократно высказывался на этот счет.

— Со мной маме было тяжело. У нас были трудные отношения в семье, — передает его слова StarHit.

13 декабря российский певец назвал причину отсутствия у себя детей. По словам музыканта, у него было множество романов, однако ни один из них не привел к серьезным отношениям и к совместному желанию обзавестись потомством.

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