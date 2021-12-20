В гаагский суд поступило еще три иска о компенсациях от родственников жертв MH17

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

В окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году, поступило еще три иска о компенсациях от родственников погибших. Об этом 20 декабря сообщил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Документы, по его словам, поступили в суд в прошлую пятницу. Среди документов были три новых иска о компенсациях.

— Эти документы были приобщены к делам всех четырех обвиняемых, — добавил судья.

Слушания по делу об авиакатастрофе с малайзийским боингом возобновились в понедельник в особо охраняемом комплексе Схипхол, передает РИА Новости.

Окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу дела о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году в июне.

Суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.