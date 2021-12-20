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«Мосволонтер» наградил столичных добровольцев за успешную работу в 2021 году

Виктория Сикерина

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«Мосволонтер» наградил столичных добровольцев за успешную работу в 2021 году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Центр «Мосволонтер» вручил столичным добровольцам памятные подарки и благодарности за проделанную в уходящем году работу. Награды получили более тысячи неравнодушных москвичей.

Так, например, в числе награжденных оказались Наталья Полякова, которая уделила в 2021 году 485 часов акции «Помощники вакцинации», и Дмитрий Плужников, организовавший на базе добровольческого центра свыше двадцати мероприятий. Также призы вручили Владимиру Жинкину, который фотографировал коллег во время благотворительных акций и других событий.

— У волонтеров нет такого понятия, как работа, мы это называем помощью, потому что делаем добрые дела не за деньги. А награда действительно стала для меня неожиданной, ведь заранее о таком не предупреждают, — отметил Дмитрий Плужников.

При этом Наталья Полякова отметила, что для нее эта награда стала первой с начала ее волонтерской деятельности.

— И я не ожидал. Из-за пандемии заметно уменьшилось число мероприятий, в которых я мог бы участвовать в качестве фотографа. Очень благодарен за такое внимание, — признался Владимир Жинкин.

Также добровольцы дали советы начинающим благотворителям. По их словам, важно обладать безусловной любовью к людям, не оставаться равнодушными и проявлять ответственное отношение к своему делу.

— Важно серьезно подойти к делу, быть обязательным, неравнодушным, легким на подъем, уметь работать в коллективе и общаться с людьми. Если записался на мероприятие в качестве волонтера, обязательно приходи, — цитирует официальный сайт мэра Москвы Жинкина.

Накануне стало известно, что победителями конкурса грантов «Москва — добрый город» определили 102 столичные некоммерческие организации (НКО). Между ними разделили 400 миллионов рублей. Денежные средства направлены на развитие и поддержку благотворительных проектов.

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