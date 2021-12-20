Сергей Собянин наградил лауреатов ежегодной городской премии «Крылья аиста»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды участникам премии «Крылья аиста» за вклад в устройство детей-сирот в семьи. Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что организации, благотворители, меценаты и неравнодушные горожане оказывают колоссальную поддержку детям, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Такие люди помогают финансово, организуют вещевую помощь и занимаются устройством сирот в семьи.

— Здесь сидят люди, которые занимаются воспитанием «чужих», казалось бы, детей, которые стали им родными. И дети находят в вас новую семью, новых родителей, и, конечно, они не чувствуют себя обделенными. Это очень важно. Огромное спасибо вам от всех москвичей и детей, попавших в такие ситуации, — заявил глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что московские власти стараются максимально снизить число ситуаций, когда суд принимает решение о лишении родительских прав. Помимо этого, на особый контроль взята профилактика неблагополучных семей, что также приносит положительные результаты.

Однако в столице до сих пор остаются дети, которым необходимо помочь. Их размещают в социальных учреждениях и делают все возможное для возвращения в семью, добавил мэр столицы.

— В Москве много проектов мирового уровня. Но есть вещи, которые не укладываются в статистику: отношение к детям, особенно к тем, кто попали в трудную жизненную ситуацию. И здесь все измеряется сердцем и душой тех людей, которые занимаются решением этой проблемы, — добавил глава города.

В ходе вручения наград в номинации «Лучшая семья года» лауреатами стали семьи Елены и Владимира Пономаренко, которые воспитывают пятерых приемных детей, Натальи и Алексея Машковых, воспитывающие троих кровных и двоих приемных ребят, а также Светлана Чоудури, которая растит одного приемного ребенка.

Лауреаты получат денежную премию в размере одного миллиона рублей.

В пресс-службе Сергея Собянина уточнили, что за период с 2020 по 2021 год количество детей-сирот в Москве снизилось в 3,4 раза — с 4371 до 1289 человек. При этом находящихся в семьях детей-сирот стало больше на 44,5 процента. Сейчас таких детей в городе насчитывается 18 303.

Семьи в Москве, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых трое и более ребят являются братьями и сестрами, смогут принять участие в столичном проекте по имущественной поддержке. Это не зависит от возраста детей или наличия у них инвалидности. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин 14 декабря.