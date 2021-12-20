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Распутину раскритиковали за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей

Георгий Соланович

Общество
Распутину раскритиковали за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей
Фото: instagram.com/masharasputina_official

Певицу Машу Распутину осудили фанаты за маникюр стоимостью 20 тысяч рублей. О своих тратах она рассказала на шоу Леры Кудрявцевой.

Кудрявцева поинтересовалась, сколько российская певица тратит на себя. В ответ Распутина призналась, что она любит тратить деньги, но в последнее время старается их, наоборот, экономить. Однако, к удивлению Кудрявцевой и публики в социальных сетях, артистка сразу же добавила, что во время своего последнего похода в маникюрный салон потратила около 20 тысяч рублей на ногти.

Такое заявление вызвало бурную реакцию аудитории и обилие гневных комментариев.

«Зарплату ей в 12 тысяч — и пусть живет!»; «Люди на 20 тысяч месяц с семьей живут. А здесь маникюр. Молчали бы!»; «У меня пенсия десять тысяч», — написали пользователи Сети в комментариях под видео.

18 ноября певица раскрыла причину ссоры с Филиппом Киркоровым. Оказалось, что виной тому стал творческий конфликт: Киркоров, по словам Распутиной, присвоил себе песню, написанную Александром Дербеневым для певицы.

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