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ЕМА одобрило американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid

Иван Юминов

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В мире
ЕМА одобрило американскую вакцину от коронавируса Nuvaxovid
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid американской компании Novavax. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в понедельник, 20 декабря.

— Это вакцина на основе белка, которая вместе с уже разрешенными вакцинами будет поддерживать кампании вакцинации в государствах — членах ЕС во время решающей фазы пандемии. После тщательной оценки комитет EMA по лекарствам для человека пришел к консенсусу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям ЕС по эффективности, безопасности и качеству, — говорится в сообщении.

Более 45 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, как уточняется, приняли участие в двух клинических испытаниях Nuvaxovid. Первое исследование в США и Мексике показало снижение на 90,4 процента числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы привитых им людей.

Данная статистика говорит о том, что эффективность вакцины в исследовании составила 90,4 процента. При этом в ходе второго исследования в Великобритании препарат показал эффективность в 89,7 процента, отмечается на сайте ЕМА.

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