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Удаленное пополнение карты «Тройка» стало доступно в автобусах ТиНАО

Виктория Сикерина

Город
Удаленное пополнение карты «Тройка» стало доступно в автобусах ТиНАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Активация удаленного пополнения проездного билета «Тройка» стала доступна в автобусах Новой Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 20 декабря.

В ведомстве отметили, что до этого пополнить баланс карты можно было в метрополитене. Однако для удобства пассажиров разработали указанную новацию.

— Удобно — пополнить баланс «Тройки» можно через мобильные приложения «Метро Москвы», «Московский транспорт» и на сайте Московского транспорта; быстро — на валидаторе есть специальная кнопка справа — нажимаете на нее и активируете удаленное пополнение; просто — держите карту у валидатора до подтверждения записи билета на его экране, — заявили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что соответствующий проект поручил реализовать мэр города Сергей Собянин.

— По просьбе жителей мы запустили такой сервис на валидаторах автобусов 90 маршрутов ТиНАО, поскольку в этом округе мало станций метро и активация удаленного пополнения высоко востребована у пассажиров, — уточнил он.

Заммэра заключил, что в случае успешного тестирования системы ее введут на всех городских маршрутах, говорится в сообщении.

16 декабря в столичном общественном транспорте запустили виртуальную карту «Тройка» для оплаты проезда. Уточняется, что виртуальная карта пока доступна только пользователям смартфонов на платформе Android. Оплатить проезд с помощью такого билета можно в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и наземном транспорте.

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