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Белорусский дипломат пострадал при нападении на посольство в Лондоне

Иван Юминов

В мире
Белорусский дипломат пострадал при нападении на посольство в Лондоне
Фото: depositphotos

Неизвестные напали на посольство Белоруссии в Лондоне, вследствие этого пострадал один дипломат. Об этом заявили в МИД Белоруссии в понедельник, 20 декабря.

— Вечером 19 декабря 2021 года совершено нападение на посольство Беларуси в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты, — говорится в сообщении.

Одному из них нанесли серьезные повреждения, в результате ему потребовалась помощь врачей, подчеркнули в министерстве. Позднее ему диагностировали сотрясение мозга, а также переломы зуба и носа.

Часть нападавших была задержана дипломатической полицией Лондона. Они, по данным внешнеполитического ведомства, предположительно, входят в радикальную группу «Надзея».

Министерство в связи с инцидентом вызвало временного поверенного в делах Великобритании. Ему выразили протест с требованием о проведении расследования, отмечается на сайте МИД.

17 ноября сообщалось, что информация о поджоге здания посольства Белоруссии в Бельгии является ошибочной. По неизвестной причине, как уточняется, была опубликована устаревшая информация от 11 августа.

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