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Вокалист квартета Il Divo Карлос Марин умер от коронавируса

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Вокалист квартета Il Divo Карлос Марин умер от коронавируса
Фото: instagram/carlosmarinildivo

Испанский певец, один из вокалистов квартета II Divo, Карлос Марин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе коллектива в понедельник, 20 декабря.

— С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш друг и партнер Карлос Марин скончался. По нему будут скучать друзья, семья и поклонники, — говорится в сообщении.

Больше никогда не будет голоса или духа, подобных тому, что были у Марина, отмечается на странице II Divo в Twitter.

Смерть исполнителя наступила в результате последствий коронавируса, уточнило The Sun. Он умер в одной из больниц в английском Манчестере.

Марин родился в 1968 году в Германии, но его взросление прошло в Испании. Известность он получил после участия в мюзиклах «Человек из Ла-Манчи», «Отверженные» и «Красавица и Чудовище».

Певец присоединился к квартету II Divo продюсера Саймона Коуэлла в 2003 году. Коллектив также пополнили Урс Бюлер, Себастьен Изамбар и Дэвид Миллер. Им удалось стать самым коммерчески успешным международным поп-проектом по версии Книги рекордов Гиннесса.

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