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Госдума собрала группу по доработке законопроекта о QR-кодах

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Госдума собрала группу по доработке законопроекта о QR-кодах
Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Госдумы принял решение о создании рабочей группы по доработке законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 декабря.

— По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест, — говорится в сообщении.

Нижняя палата парламента предложила включить в состав группы первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, вице-спикеров Петра Толстого, Вячеслава Даванкова и Анну Кузнецову, глав профильных комитетов Госдумы Василия Пискарева и Дмитрия Хубезова, а также представителей всех фракций. Создание группы является правильным шагом, приводит слова Володина сайт Госдумы.

13 декабря Володин рассказал, что совет нижней палаты парламента снял проект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина.

Глава государства, комментируя законопроект о QR-кодах, подчеркивал, что в данном вопросе малейшие неверные решения будут ограничивать права и свободы россиян. Именно по этим причинам Госдума приняла соответствующее решение, уточнил Володин.

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