В Госдуме выразили обеспокоенность из-за незнания детьми русских сказок

Фото: Пресс-служба Госдумы

Более 60 процентов детей в возрасте от семи до 14 лет не смогли вспомнить русские сказки. Об этом заявила депутат Госдумы Нина Останина в понедельник, 20 декабря.

— 61 процент детей в возрасте от семи до 14 лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки или сказки русских писателей. Зато с готовностью назвали иностранные сказки в варианте голливудской продукции, — рассказала парламентарий.

При этом свыше 70 процентов учащихся, по ее данным, не прочитали ни одной книги вне школьной программы. Лишь 39 процентов учеников довольны качеством образования, а 61 процент выпускников хотят учиться за рубежом, сетует депутат.

Данные показатели являются тревожными симптомами, подчеркнула она. Их не решить законами об иноагентах, приводит слова Останиной «Дума ТВ».

15 декабря сообщалось, что новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» появятся на экранах 17 декабря. Первый эпизод под названием «Лунапарк» зрители смогут посмотреть посредством сети уличных цифровых экранов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми и Уфе.

На всех экранах холдинга показ начнется одновременно: в 08:30 по Москве. Второй, вечерний сеанс начнется в 18:00 по московскому времени. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева добавила, что перезапуск легендарного мультфильма рассчитан на аудиторию от шести до восьми лет и выполнен в жанре бездиалоговой гэговой комедии.