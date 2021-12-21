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Госдума рассмотрит законопроекты о защите животных

Виктория Храменкова

Общество
Госдума рассмотрит законопроекты о защите животных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Во вторник, 21 декабря, Государственная дума рассмотрит в первом чтении два законопроекта, которые касаются дополнительной защиты животных от жестокого обращения.

Сообщается, что один из законопроектов направлен на установление определенных требований к местам продажи животных. Так, например, к зоомагазинам и птичьим рынкам.

— Животные зачастую содержатся в стесненных условиях, без надлежащей ветеринарной помощи и ухода, лишенные нормального питания, возможности выгула и общения, с нарушениями санитарных норм, — следует из пояснительной записки, передает РИА Новости.

Уточняется, что данные требования будут устанавливаться правительством Российской Федерации.

Второй законопроект предлагает введение штрафов за несоблюдение требований закона об ответственном обращении с животными.

— Предлагается штрафовать за выброшенных на улицу домашних питомцев. Кроме этого, проектом вводятся санкции за ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях предлагается наделить органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный госконтроль в области обращения с животными, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

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