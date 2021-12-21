Москвичам рассказали о помощи центра занятости бизнесу в найме сотрудников

Карьерный эксперт флагманского центра занятости «Моя работа» Галина Чемоданова ко всем посетителям находит индивидуальный подход и старается помочь в трудоустройстве каждому, кто в этом заинтересован / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московская служба занятости анонсировал осенью новую технологию подбора персонала – ассесмент-центр. Об этом 20 декабря рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центр Моя работа помогает бизнесу находить замотивированных сотрудников. Новая технология позволяет работодателям сэкономить время при поиске сотрудников. По словам Раковой, ассесмент-цент — это кадровое агентство внутри центра занятости. Работодатель получает по запросу доступ к кадровой базе службы и может подобрать себе подходящего кандидата.

— Технология ассесмент-центра помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме, — отметила Ракова.

Кроме того. подчеркнула заммэра, это удобно и для соискателей. Они могут познакомиться с работодателем и узнать больше о его компании сразу на площадке центра занятости.

Отмечается, что первым партнером площадки стал Московский метрополитен. Из почти 1,1 тысячи соискателей, прошедших первичное собеседование, более 200 кандидатов уже трудоустроились, а еще около 100 человек направлены на дополнительное интервьюирование. На данный момент в базе центра более трех тысяч активных работодателей, многие из которых пользуются технологией открытых отборов.

Ракова также рассказала еще об одном нововведении центра — «сдачи в аренду» одного из рекрутеров «Моей работы».

— Такому специалисту необходимо будет погрузиться в корпоративную культуру, особенности и требования компании, чтобы в скором времени он смог подбирать сотрудников на площадке центра занятости населения на уровне штатного рекрутера, — передает слова заммэра официальный сайт мэра Москвы.

До этого в специализированном центре занятости «Моя карьера» завершился второй поток онлайн-программы «Свобода.Ответственность.Доход». Более 200 участников освоили основы предпринимательства и самозанятости, прокачали «гибкие» навыки и личностные компетенции.