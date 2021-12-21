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Около 900 «квадратов» торговой недвижимости на западе Москвы выставят на торги

Виктория Сикерина

Город
Около 900 «квадратов» торговой недвижимости на западе Москвы выставят на торги
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 101 Карта всех событий

В начале следующего года пройдет открытый аукцион по продаже порядка 900 квадратных метров коммерческой недвижимости на западе столицы. Об этом сообщил руководитель московского Департамента городского имущества Максим Гаман во вторник, 21 декабря.

Он отметил, что торговые помещения расположились недалеко от станции метро «Молодежная» по адресу: Рублевское шоссе, дом № 101.

— Площадь этих объектов варьируется от 189 до 357,7 квадратного метра, а начальная цена — от 41,9 до 71,7 миллиона рублей соответственно, — заявил глава ведомства.

Недвижимость расположилась на первом этаже многоэтажного жилого комплекса. Здесь созданы все необходимые условия для развития бизнеса: высокие потолки, проложенные коммуникации, большие витринные окна и отдельные входные группы. Однако ремонт в помещениях не предусмотрен, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за прошедшие месяцы 2021 года город заключил более 1,5 тысячи договоров купли-продажи нежилых объектов недвижимости. Этот показатель на 10 процентов опередил уровень аналогичного периода прошлого года.

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