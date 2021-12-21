Экономист дал советы российским пенсионерам, как увеличить собственные накопления

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Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, куда лучше всего вложить деньги российским пенсионерам, чтобы приумножить свои средства.

Он отметил, что многие пожилые люди предпочитают хранить наличные дома. Это небезопасно и не принесет дополнительного дохода. Самым выгодным инвестированием средств, по мнению экономиста, является банковский вклад.

— Банк России недавно повысил ключевую ставку, скорее всего, и дальше продолжит ее повышать. Традиционно под Новый год у банков возникают особые предложения. Лучше рублевого депозита ничего придумать нельзя, — отметил он в комментарии Nation news.

Экономист советует выбирать крупные российские банки для хранения сбережений. Он также добавил, что в России существует система страхования вкладов, которая позволит пожилым людям не переживать за сохранность своих сбережений.

До этого экономист оценил предложение о ежегодных новогодних выплатах пенсионерам. По словам экономиста Николая Кульбака, у предложения о выплатах «нет подводных камней».