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Путин: ОНФ обозначает проблемы и активно включается в их решение

Полина Долганова

Общество
Путин: ОНФ обозначает проблемы и активно включается в их решение
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ) и отметил, что фронт активно подключается к решению проблем россиян. Об этом глава государства заявил во вторник, 21 декабря.

Во время съезда планируется обсудить стратегию работы фронта на ближайшие три года, а также определить состав центрального штаба.

— За прошедшие десять лет Народный фронт прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что одна из основных заслуг ОНФ — это поддержка волонтеров в России, организация бесплатного питания для школьников и инициатива о дополнительных выплатах медикам.

Путин также поблагодарил фронт за активную работу с обращениями россиян, которые поступают на прямую линию, передает РИА Новости.

Недавно Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил каждый год давать имя Народного единства площадям, паркам, библиотекам и культурным центрам. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба организации Елена Цунаева в среду, 3 ноября. Сегодня Площадь Народного единства есть в Нижнем Новгороде, напомнила она. При этом увековечивание памятной даты на этом заканчивается, сетует Цунаева.

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