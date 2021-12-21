Резиденты площадки «Алабушево» технополиса «Москва» инвестировали в производство 3,7 миллиарда рублей

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке «Алабушево» инвестировали за три квартала 2021 года 3,7 миллиарда рублей. Об этом 21 декабря сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции выросли на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. А по сравнению с девятью месяцами 2019 года рост инвестиций составил почти 40 процентов.

— В статусе резидента здесь (на площадке «Алтуфьево» — прим. «ВМ») работают 27 компаний, многие из которых строят объекты и находятся в активной инвестиционной фазе реализации проектов, — рассказал Ефимов.

Наибольший приток инвестиций обеспечили предприятия кластера медицинских технологий. Как добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, объем вложений таких предприятий превысил 2,8 миллиарда рублей.

Самый многочисленный кластер площадки, отметил Прохоров, — отрасли микроэлектроники. За девять месяцев 2021 года они инвестировали порядка 440 миллионов рублей.

За все время работы резиденты площадки инвестировали 22,8 миллиарда рублей. На их долю, по словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, приходится почти 40 процентов всех инвестиций «Технополиса «Москва», которые составили уже 59 миллиардов рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 декабря стало известно, что жюри Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России признало технополис «Москва» лидером.