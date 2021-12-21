Андрей Бочкарев: БКЛ и ГЭС-2 примут участие в конкурсе MIPIM Awards-2022

Фото: Пресс-служба МУФ

Большая кольцевая линия (БКЛ) столичного метро и проект ремонта здания бывшей ГЭС-2 станут участниками международного конкурса MIPIM Awards-2022. Об этом сообщил во вторник, 21 декабря, заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что многие архитектурные и урбанистические проекты Москвы примут участие в соревнованиях. По его словам, подать заявку на участие можно до 7 января 2022 года.

— Перечень номинаций конкурса остался прежним: заявки принимаются в 12 номинациях, в 10 из которых могут принять участие объекты, реализованные в 2020–2021 годах, а в двух — проекты в процессе строительства или планируемые к реализации в ближайшее время, — заявил заммэра.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что конкурсное мероприятие традиционно состоится в рамках инвестиционной выставки недвижимости в Каннах. В следующем году ее проведут с 15 по 18 марта.

16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица завоевала две награды на авторитетной туристической премии World Travel Awards 2021. По его словам, город уже несколько лет подряд побеждает в самых престижных номинациях.