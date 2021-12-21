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Переселение жителей более 400 домов в многоэтажки по реновации продолжается в Москве

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение жителей более 400 домов в многоэтажки по реновации продолжается в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Жители более 400 домов завершили или продолжают переезд в новые многоэтажки по программе реновации жилищного фонда в столице. Об этом рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 21 декабря.

— С момента старта переселения по программе реновации в 2018 году жители 401 дома стали обладателями новых квартир либо находятся в стадии расселения. При этом 66 старых зданий на данный момент демонтированы по технологии умного сноса, — отметил глава ведомства.

По его словам, наибольшее количество расселяемых домов расположились в Западном административном округе столицы. Здесь их количество составляет 75.

При этом на востоке и юго-востоке таких зданий насчитывается 59 и 56 соответственно.

— Всего на данный момент новоселье отпраздновали 47,6 тысячи жителей, — заключил Левкин.

16 декабря руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что более одного миллиона квадратных метров жилплощади по программе реновации планируют вводить в Москве ежегодно.

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