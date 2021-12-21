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Во Дворце бракосочетания № 1 с начала года заключили брак рекордные семь тысяч пар

Евгений Белоусов

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Во Дворце бракосочетания № 1 с начала года заключили брак рекордные семь тысяч пар
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Малый Харитоньевский пер., д. 10 Карта всех событий

Во Дворце бракосочетаний № 1 в 2021 году зарегистрировали самое большое количество браков с 1986 года — более семи тысяч. Об этом 21 декабря рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, самым популярным месяцем для заключения брака в этом году стал август. Чаще всего во Дворце № 1 заключают брак молодожены в возрасте 26 лет. А самым взрослым жениху и невесте было 77 лет.

— Из всех торжественных церемоний около восьми процентов приходится на интернациональные браки, — отметила Уханева.

Дворец бракосочетаний № 1 популярен не только среди россиян, в нем заключали браки женихи из Италии, Англии и Египта. Большая часть желающих зарегистрировать брак в этом дворце делает это впервые. Больше всего женихов вступают в брак с 26 до 29 лет, а невесты в возрасте с 24 до 26 лет.

Отмечается, что наибольшее количество браков, зарегистрированных во Дворце № 1, пришлось на 1963 год. Тогда во Дворец обратились более 13 тысяч пар.

С начала 2021 года свыше 10 тысяч столичных пар оформили брак на необычных площадках: исторические особняки, башни бизнес-центра «Москва-Сити», спортивные стадионы и многие другие. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС по Москве в пятницу, 17 декабря.

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