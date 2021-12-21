Иммунолог Крючков предупредил о вреде популярного сердечного препарата
Любые лекарства нужно принимать исключительно по назначению врача, иначе можно серьезно навредить здоровью. Такое заявление сделал врач-иммунолог Николай Крючков.
В некоторых случаях препараты будут просто бесполезны. Например, значительного эффекта не окажет большая часть противовирусных и гомеопатических средств.
Есть категория лекарств, которая может нанести вред, в частности, барбитураты, различные антидепрессанты. Также очень вредны кардиотропные препараты, добавил специалист: они могут снижать сократительную способность миокарда.
Николай Крючков также предупредил о вреде корвалола — популярного сердечного препарата, который часто используют представители старшего поколения. Так, по его словам, корвалол не только малоэффективен, но и может навредить организму, так как этот препарат вызывает привыкание, передает «Царьград».
До этого врач назвал три типа лекарств от коронавируса, которые стоит применять с осторожностью. Так, гормональные препараты стоит использовать только в случае тяжелого течения болезни и непродолжительное время.