Иммунолог Крючков предупредил о вреде популярного сердечного препарата

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Любые лекарства нужно принимать исключительно по назначению врача, иначе можно серьезно навредить здоровью. Такое заявление сделал врач-иммунолог Николай Крючков.

В некоторых случаях препараты будут просто бесполезны. Например, значительного эффекта не окажет большая часть противовирусных и гомеопатических средств.

Есть категория лекарств, которая может нанести вред, в частности, барбитураты, различные антидепрессанты. Также очень вредны кардиотропные препараты, добавил специалист: они могут снижать сократительную способность миокарда.

Николай Крючков также предупредил о вреде корвалола — популярного сердечного препарата, который часто используют представители старшего поколения. Так, по его словам, корвалол не только малоэффективен, но и может навредить организму, так как этот препарат вызывает привыкание, передает «Царьград».

До этого врач назвал три типа лекарств от коронавируса, которые стоит применять с осторожностью. Так, гормональные препараты стоит использовать только в случае тяжелого течения болезни и непродолжительное время.