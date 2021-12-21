Новостройка по реновации на 108 квартир появится в столичном районе Перово

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Владимирская улица, 47 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилищного фонда на 108 квартир появится в районе Перово на востоке столицы. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе во вторник, 21 декабря.

Уточняется, что многоэтажку возведут по адресу 1-я Владимирская улица, дом № 47.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории», — заявили в пресс-службе ведомства.

Руководитель столичного комитета Валерий Леонов добавил, что общая площадь новостройки составит около 13,4 тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрено 108 квартир, в числе которых жилые помещения для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Первый этаж здания отдадут под технические помещения: тамбуры, комнату консьержа, зоны для хранения уборочного инвентаря и другие. Фасад облицуют клинкерной плиткой и сделают его вентилируемым.

— Запроектировано устройство проездов и тротуаров, устройство площадок для отдыха, игр детей и занятий спортом, а также устройство открытых плоскостных парковок. Дополнительно будут размещены малые архитектурные формы, проведены работы по комплексному озеленению и устройству наружного освещения, — цитирует официальный сайт мэра Москвы слова Леонова.

Накануне руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что дом по программе реновации жилищного фонда введут в эксплуатацию в районе Перово на востоке Москвы в 2022 году.