Костенко отослала Бузову «на дно» после ее выпада в адрес Тарасова

Фото: instagram/kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко не оставила без ответа резкое высказывание певицы Ольги Бузовой на премии телеканала Fashion TV, что Тарасов «кусает локти» из-за того, что ее потерял. Нынешняя жена спортсмена и мать его троих детей парировала слова исполнительницы цитатой из произведения Максима Горького «На дне».

Накануне Ольга Бузова, которую признали самой модной артисткой года, во время получения премии не удержалась, чтобы не съязвить в адрес бывшего супруга, также присутствовавшего на мероприятии.

— Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную и популярную девушку страны, кусает локти и думает: «Какой же я дурак!», — заявила звезда.

Сам футболист достойно вышел из ситуации, не став опускаться до оскорблений в адрес бывшей экс-жены.

— Ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я. Я люблю свою жену, своих детей. Спасибо тебе за все, моя любимая! — приводит слова Тарасова Пятый канал.

Сама Анастасия Костенко позже опубликовала на свой странице в Instagram картинку, на которой кот толкает деревянную лошадку, на которой сидит собака.

— «В карете прошлого далеко не уедешь». «На дне», Максим Горький, — написала фотомодель.