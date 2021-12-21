Росреестр за один день зарегистрировал 190 сделок участникам ЖК «Филатов Луг»

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Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Филатов Луг Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве внесло запись в реестр по недвижимости о прекращении ранее наложенного запрещения в отношении ЖК «Филатов Луг». Об этом 21 декабря сообщил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, с ранее проблемного ЖК, строительство которого стартовало в 2017 году, теперь сняты все ограничения. В течение одного дня регистраторами оформлены 190 пакетов документов, которые включают в себя ДДУ и соглашения об изменении условий по договорам долевого участия.

— Документы уже направлены в центры госуслуг, — отметил Майданов.

В августе этого года Росреестр по Москве возобновил регистрационные действия по рефинансированию ипотеки в отношении ЖК «Филатов луг». В ноябре Московский городской суд снял обеспечительные меры с указанного жилого комплекса.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что московское управление Росреестра в ноябре 2021 года зарегистрировало 11 055 договоров ипотечного жилищного кредитования. Этот показатель на четыре процента опередил уровень октября текущего года.