Под индивидуальное жилищное строительство передадут участок в районе Косино-Ухтомский

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) предоставят земельный участок в районе Косино-Ухтомский в Восточном административном округе (ВАО). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на предоставленном участке площадью 600 квадратных метров может быть размещен индивидуальный дом суммарной поэтажной площадью 327 квадратных метров.

Пятова также добавила, что участок в настоящее время свободен от застройки. К участку имеется подъездная дорога, передает агентство городских новостей «Москва».

16 декабря заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев рассказал, что многофункциональный жилой кластер возведут на месте сноса старых пятиэтажек в столичном районе Хорошево-Мневники. Проект квартала предусматривает создание каскадов зеленых садов, аллей и более двух тысяч новых рабочих мест. Вся необходимая инфраструктура будет сосредоточена рядом с жилыми объектами.