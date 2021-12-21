Две новостройки будут переданы под заселение по реновации на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Петра Романова, 18 Карта всех событий

В скором времени две новостройки будут переданы под переселение по программе реновации жилья в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новостройки расположены на территории районов Кузьминки и Южнопортовый. Один из домов находится на улице Петра Романова, а второй — на улице Юных Ленинцев.

— К переезду приступят жители пяти пятиэтажек, в общей сложности более 360 семей. Выдача смотровых ордеров запланирована на 23–24 декабря, — отметил Левкин.

Он также напомнил, что расселяемые дома располагаются по улицам Юных Ленинцев, Волгоградскому проспекту, 5-й Кожуховской и Петра Романова.

Кроме того, на территории района Кузьминки уже расселяются семь домов, а четыре полностью расселены. В Южнопортовом районе до недавнего времени переселение по программе реновации еще не велось, теперь там предстоит расселить 27 домов.

16 декабря руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что более одного миллиона квадратных метров жилплощади по программе реновации планируют вводить в Москве ежегодно.