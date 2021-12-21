Наталья Сергунина: В Москве открылся 21-й детский технопарк
На базе Российского государственного социального университета (РГСУ) под кураторством факультета информационных технологий открылся второй технопарк для детей. Он стал 21-м в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 21 декабря.
Она отметила, что в учреждении действуют девять образовательных лабораторий. Здесь можно научиться цифровой моде, реверсивному инжинирингу, а также узнать об особенностях нейронных сетей и виртуальных тренажеров.
— Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности. У каждой из девяти лабораторий детского технопарка есть индустриальные партнеры — ведущие организации в своей области, — заявила заммэра.
Так, например, на занятиях по цифровой моде ребята смогут разработать умную одежду, а с помощью виртуальных тренажеров — создать технические устройства и приложения на основе технологии дополненной реальности.
— Инфраструктура детских технопарков сегодня позволяет столичным школьникам получать доступ к обучению по самым перспективным направлениям во всех округах столицы. При этом в них предусмотрены 400 программ для детей с самыми разными способностями и интересами, — заключил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития по столице Алексей Фурсин.
Накануне депутат Московской городской думы, директор Школы № 2098 имени Льва Доватора Надежда Перфилова выразила мнение, что открывшийся в столице на базе Российского государственного университета имени Косыгина детский технопарк позволит России вновь стать мировым лидером по разработке и производству одежды и обуви.