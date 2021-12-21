Наталья Сергунина: В Москве открылся 21-й детский технопарк

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Стромынка, 18к3 Карта всех событий

На базе Российского государственного социального университета (РГСУ) под кураторством факультета информационных технологий открылся второй технопарк для детей. Он стал 21-м в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина во вторник, 21 декабря.

Она отметила, что в учреждении действуют девять образовательных лабораторий. Здесь можно научиться цифровой моде, реверсивному инжинирингу, а также узнать об особенностях нейронных сетей и виртуальных тренажеров.

— Преподаватели помогут детям и подросткам развить компетенции, которые пригодятся им в будущем при получении профессии. Например, ребята смогут освоить компьютерное моделирование и 3D-печать, научиться работать с технологиями искусственного интеллекта и дополненной реальности. У каждой из девяти лабораторий детского технопарка есть индустриальные партнеры — ведущие организации в своей области, — заявила заммэра.

Так, например, на занятиях по цифровой моде ребята смогут разработать умную одежду, а с помощью виртуальных тренажеров — создать технические устройства и приложения на основе технологии дополненной реальности.

— Инфраструктура детских технопарков сегодня позволяет столичным школьникам получать доступ к обучению по самым перспективным направлениям во всех округах столицы. При этом в них предусмотрены 400 программ для детей с самыми разными способностями и интересами, — заключил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития по столице Алексей Фурсин.

Накануне депутат Московской городской думы, директор Школы № 2098 имени Льва Доватора Надежда Перфилова выразила мнение, что открывшийся в столице на базе Российского государственного университета имени Косыгина детский технопарк позволит России вновь стать мировым лидером по разработке и производству одежды и обуви.