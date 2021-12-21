Директора московских школ посетили интерактивные программы в Музее Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Директора столичных общеобразовательных школ посетили выставки «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг народа» в Музее Победы во вторник, 21 декабря. Цель визита — суметь в будущем заинтересовать учащихся в изучении Великой Отечественной войны.

Так, экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» разработали при поддержке московского правительства. Здесь представлена реконструкция города в самый сложный период военных действий. Во время посещения педагоги познакомились с семьей Звонаревых, образ которой собран из множества судеб жителей Москвы.

— Директора побывали в московской квартире и на станции метро, на Арбате и Красной площади, в призывном пункте и на линии обороны Москвы. Благодаря программе они смогли «пообщаться» с героями событий: соседкой Звонаревых, военкомом на призывном пункте, где записывают в народное ополчение, участником отряда противовоздушной обороны, сотрудником метрополитена и кинооператором, который снимает советское контрнаступление, — отметили в пресс-службе Музея Победы.

Во время визита на выставку «Подвиг народа» учителям рассказали о вкладе советского народа в победу над нацизмом. Им показали макеты Брестской крепости, площади Великого Новгорода, заводов и библиотек блокадного Ленинграда.

16 декабря Музей Победы представил новогоднюю выставку «Елка Победы».