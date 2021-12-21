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Причиной пожара в гипермаркете в Томске мог стать умышленный поджог

Полина Долганова

Происшествия
Причиной пожара в гипермаркете в Томске мог стать умышленный поджог
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Названа возможная причина пожара, который произошел во вторник, 21 декабря, в гипермаркете «Лента» в Томске.

По словам источника, знакомого с ситуацией, причиной возгорания мог стать умышленный поджог, передает ТАСС.

Крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске во вторник, 21 декабря. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов». Пожар начался в секции непродовольственных товаров. На кадрах, которые появились в СМИ, можно наблюдать, как густой дым валит из здания магазина. Рядом расположены пожарные машины.

Видео: Telegram / РИА Новости

Как сообщает МЧС, из-за случившегося в здании магазина обвалилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Спасателям удалось эвакуировать из магазина около 200 человек.

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