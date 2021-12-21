Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении изменения в КоАП и УК, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за их частичную неуплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 декабря.

— В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму, — рассказал спикер палаты Вячеслав Володин.

Согласно документу, КоАП предусматривает для нарушителей обязательные работы до 150 часов, арест или штраф до 20 тысяч рублей. Поводом для наказания станет несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Уголовная ответственность наступит в случае неоднократного нарушения обязательств по уплате алиментов для тех, кто уже привлекался к административной ответственности. Меры включают в себя исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев, а также лишение свободы на срок до одного года, отмечается на сайте Госдумы.