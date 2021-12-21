Выставка к 125-летию Маршала Рокоссовского открылась в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы представляет выставку к 125-летию Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Экспозиция организована в рамках проекта «Война: день за днем».

Посетители увидят подлинные предметы из музейной и семейных коллекций потомков маршала. Здесь представлены уникальные реликвии — журнал "Time" от августа 1943 года, на обложке которого изображен полководец, грамота о присвоении звания Маршала Советского Союза, костюмы семьи Рокоссовских, в том числе, парадный маршальский мундир.

Личные вещи Рокоссовского, рукописи, фотографии военных лет, оригиналы правительственных документов, кадры архивных киносъемок расскажут о судьбе и боевом пути полководца.

Познакомиться с выставкой можно и во время онлайн-экскурсии на YouTube-канале музея.

24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. Принимал парад Маршал Георгий Константинович Жуков, и это стало одним из самых ярких символов войны, объединившим двух ее самых знаменитых полководцев.

Выставка открыта до 21 января 2022 года в Зале Исторической правды Музея Победы, сообщает пресс-служба организации.

16 декабря Музей Победы открыл новогоднюю выставку «Елка Победы». Посетители окажутся в атмосфере празднования Нового года в середине ХХ века.