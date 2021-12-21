Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин утвердил расширение полномочий сотрудников полиции

Виктория Сикерина

Общество
Путин утвердил расширение полномочий сотрудников полиции
Фото: Администрация президента РФ

Расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов закон подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 21 декабря.

Согласно положениям закона, полицейские смогут проникать в квартиры и иные объекты недвижимости, на земельные участки и другие территории для задержания нарушителей. При этом сотрудникам полиции разрешат представляться задержанному после прекращения им незаконных действий.

При этом полицейские смогут проникать в транспортные средства граждан для спасения жизни или обеспечения массовой безопасности. Также сотрудники смогут требовать от граждан назвать фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним.

Помимо этого, правоохранители смогут досматривать граждан и транспортные средства в случае подозрения на наличие оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и иных запрещенных предметов, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что полиция будет предупреждать собственников о вскрытии их недвижимости и автомобилей не позднее чем за 24 часа в случае отсутствия хозяев во время такой процедуры. Соответствующий порядок разработали в Министерстве внутренних дел России.

Читайте также:
Законы Полиция Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Все мнения
О проекте