Путин утвердил расширение полномочий сотрудников полиции

Фото: Администрация президента РФ

Расширяющий полномочия сотрудников правоохранительных органов закон подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 21 декабря.

Согласно положениям закона, полицейские смогут проникать в квартиры и иные объекты недвижимости, на земельные участки и другие территории для задержания нарушителей. При этом сотрудникам полиции разрешат представляться задержанному после прекращения им незаконных действий.

При этом полицейские смогут проникать в транспортные средства граждан для спасения жизни или обеспечения массовой безопасности. Также сотрудники смогут требовать от граждан назвать фамилию, имя и отчество в случае обращения к ним.

Помимо этого, правоохранители смогут досматривать граждан и транспортные средства в случае подозрения на наличие оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и иных запрещенных предметов, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что полиция будет предупреждать собственников о вскрытии их недвижимости и автомобилей не позднее чем за 24 часа в случае отсутствия хозяев во время такой процедуры. Соответствующий порядок разработали в Министерстве внутренних дел России.