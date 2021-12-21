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Музей Победы бесплатно покажет фильм «Летчик»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет фильм «Летчик»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 23 декабря приглашает горожан в киноклуб «Поклонка», где бесплатно покажут фильм «Летчик».

Военная биографическая драма «Летчик» с Петром Федоровым в главной роли перенесет зрителя в декабрь 1941 года.

Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, однако летчик чудом сажает свой Ил-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади: он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга. Именно ее образ согревает Комлева в стужу и помогает двигаться вперед — к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.

В основе картины — собирательный образ военных летчиков, которые после ампутации ног продолжили полеты.

— Мы знали только Алексея Маресьева, подвигу которого была посвящена «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и одноименный фильм Алексея Столпера 1948 года с Павлом Кадочниковым в главной роли. Оказывается, таких героев было девять. Их памяти и посвящен фильм, рассказал ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

Участие в мероприятии по регистрации, сообщает пресс-служба музея.

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