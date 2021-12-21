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Фигуриста Дмитрия Соловьева госпитализировали после драки в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Фигуриста Дмитрия Соловьева госпитализировали после драки в Москве
Фото: NECHAEVA

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев госпитализирован после избиения. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила менеджер спортсмена Елена Болотова.

По ее словам, драка произошла ночью.

— Дмитрий заступился за свою гражданскую жену керлингистку Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. Дима был один, мужчин, которые его избили, — трое, — цитирует Болотову РИА Новости.

Менеджер фигуриста добавила, что в настоящее время ожидаются подробности о состоянии его здоровья, а также точный диагноз.

Представитель экстренных служб столицы рассказал агентству, что Соловьев находится в Боткинской больнице.

На счету 32-летнего фигуриста победа в Олимпийских играх в Сочи, серебряная медаль Игр в Пхенчхане. Также Соловьев является бронзовым призером чемпионата мира в танцах на льду.

До этого сообщалось, что в одном из баров в центре Москвы 11 декабря неизвестный жестоко избил сына российского актера Максима Дрозда Егора.

У 24-летнего мужчины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга средней тяжести, субдуральная гематома, контузия левой лобной доли головного мозга, перелом клиновидной кости черепа, перелом височной кости, а также теменной кости, кровоподтек под правой глазницей.

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