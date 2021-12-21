Детский омбудсмен Москвы назвала альтернативу музыке Моргенштерна и Face

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Современные популярные музыкальные исполнители вроде Моргенштерна и Face оказывают серьезное влияние на молодежь, и оно порой негативное. Но в отношении распространяемых ими материалов, видеоклипов нужно действовать не только и не столько запретительными мерами, сколько изменением молодежной культуры, считает уполномоченный по защите прав ребенка города Ольга Ярославская.

— Если мы действуем только хлыстом и ничего не предлагаем взамен, работа с подростками не пойдет. С их стороны будет протест, и его можно даже таким воздействием усилить. Нужно предлагать альтернативу в виде занятости, в виде того, что было бы интересно. До них нужно донести мысль, что модно быть здоровым, подвижным, вводить другую моду. А мы этого не делаем, — отметила омбудсмен в беседе с «Вечерней Москвой».

Уполномоченный по защите прав детей надеется, что в борьбе с деструктивным контентом поможет Хартия по безопасности детей в интернете, подписанная крупнейшими российскими технологическими компаниями. Но если отойти от темы запретов, то, по ее мнению, имеет смысл обратить внимание на детское предпринимательство. Ольга Ярославская напомнила, что дети с 14 лет уже могут работать, открывать ИП и становиться самозанятым, и на сегодняшний день в Москве зарегистрировано 1180 несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей.

— Думаю, они работают в IT, дизайне, репетиторами, чтобы не мешало учебе. Мне очень хотелось их найти и объединить, чтобы они рассказали другим, что можно работать не только курьером, озеленителем. Но их найти физически не удалось, и в школах часто не знают, кто из учеников занимается бизнесом, — пояснила омбудсмен.

Работа таких подростков могла бы стать хорошим примером для остальных, заключила она.