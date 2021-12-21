Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности и ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 21 декабря.

— В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы. Владимир Путин информировал о проводимой российской дипломатией работе по этой теме, — говорится в сообщении.

Лидеры обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения. Возможность проведения нового саммита в «нормандском формате» зависит от шагов Киева по реализации соглашений, подчеркнул Путин.

Стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе, как уточняется, вызвала удовлетворение обоих глав государств. При этом Путин обратил внимание Макрона на ограничения, которым подвергается телеканал RT по Франции, отмечается на сайте Кремля.